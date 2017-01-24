أحرزت قوات الجيش العراقي تقدما بالمحور الشمالي بالساحل الأيسر شمال شرقي مدينة الموصل وتمكنت اليوم الثلاثاء ، من انتزاع السيطرة على مناطق جديدة من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي.

وقال قائد عمليات “قادمون يانينوى” الفريق عبد الأمير يارالله، في تصريح صحفي، إن قوات اللواء71 بالفرقة 15 واللواء 73 بالفرقة المدرعة التاسعة بالجيش حررت مصنع ودور”ألبان نينوى” وقرى بعويرة وشريخان العليا وشريخان السفلى وبيسان ضمن المحور الشمالي ورفعت علم العراق فيها بعد تكبيد داعش خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات.

وكانت القوات العراقية المشتركة حررت 62 حيا من إجمالي 65 بالساحل الأيسر لمدينة الموصل منذ انطلاق العمليات العسكرية لتحرير نينوي في 17 أكتوبر الماضي ولايزال داعش يسيطر علي الرشيدية وبيسان والغابات شمال شرقي الموصل.. وأنها بدأت المرحلة الثانية لعمليات تحرير الموصل يوم الخميس 29 ديسمبر 2016، وتمكنت خلالها من الوصول إلى ضفة نهر”دجلة” وسيطرت على مداخل 3 جسور من إجمالي خمسة تربط شطري المدينة التى انتهت المرحلة الأولى لتحريرها يوم /الخميس 15 ديسمبر.