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ضابط حقوق إنسان يوفر 7 عبوات لبن مدعمة لطفلة مواطنة
لبن أطفال

ضابط حقوق إنسان يوفر 7 عبوات لبن مدعمة لطفلة مواطنة

الثلاثاء، 24 يناير 2017 01:19 م
وكالات

فى لفتة إنسانية واستجابة فورية لاستغاثة إحدى المواطنات، قام قسم شرطة المقطم بتوفير 7 عبوات لبن أطفال مدعم لطفلتها.

وكانت إحدى المواطنات قد استغاثت بضابط وحدة حقوق الإنسان بقسم شرطة المقطم، لتوفير عددٍ من عبوات الألبان المدعمة لإبنتها البالغة من العمر خمسة أشهر؛ حيث قام الضابط على الفور وبالتنسيق مع مكتب صحة المقطم، بتوفير 7 عبوات ألبان مدعمة على نفقته الخاصة، والتنسيق مع المكتب لصرف الألبان المدعمة للطفلة المذكورة بصفة دورية.

يأتى ذلك فى ضوء الدور الذى توليه وزارة الداخلية فى تقديم الدعم والرعاية لمختلف فئات الشعب، وقد كان لتلك المبادرة الإنسانية مردودا إيجابيا لدى الطفلة وأسرتها حيث قدموا الشكر والتقدير لوزارة الداخلية.

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