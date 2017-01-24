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دهب تستقبل 760 سائحا خلال 24 ساعة‎
دهب

دهب تستقبل 760 سائحا خلال 24 ساعة‎

الثلاثاء، 24 يناير 2017 01:35 م
وكالات

استقبلت مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء 760 سائحا خلال 24 ساعة الماضية، منهم 260 أجنبيا و500 مصري.

صرح بذلك علي حماده رئيس الوحدة المحلية لمدينة دهب، موضحا أن السائحين قاموا بزيارة مناطق البلوهول والثري بول واللاجونا لممارسة رياضة الغوص، كما قاموا برحلات سفاري إلي وادي قني والطويلات للتمتع بركوب الجمال وتناول العشاء البدوي، بالإضافة إلي زيارة المحميات الطبيعية في أبوجالوم والبلولاجون عن طريق الجمال والمراكب.

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