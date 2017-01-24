سامح عبدالعزيز ينتهي من "خير وبركة" في الأسبوع الأول من فبراير

ينتهي المخرج سامح عبد العزيز تصوير فيلم “خير وبركة” في الأسبوع الاول من شهر فبراير المقبل. ويبدأ سامح عبد العزيز عمليات المونتاج والمكساج بعد الإنتهاء من ...