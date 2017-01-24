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تعداد السكان في الصين يقارب 1.4 مليار نسمة
الصين-2

تعداد السكان في الصين يقارب 1.4 مليار نسمة

الثلاثاء، 24 يناير 2017 01:17 م
وكالات

بلغ إجمالي عدد سكان الصين بنهاية عام 2016 مليارا و382 مليونا و710 آلاف نسمة طبقا لآخر إحصاء أعلنه المكتب الصيني الوطني للإحصاء.

وأوضح المكتب، أن عدد السكان حقق زيادة قدرها 8.09 مليون نسمة عن نهاية عام 2015..وبلغ عدد المواليد خلال العام الماضي 17.86 مليون نسمة، بزيادة 1.31 مليون نسمة عن العام السابق، وعدد الوفيات 9.77 مليون نسمة، ومعدل النمو الطبيعي للسكان 5.86%، الذي ارتفع ب0.9 % عن العام السابق.

وأشار البيان إن عدد الذكور يفوق عدد الإناث بـ30 مليون نسمة في حين بلغ عدد السكان في سن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و60 سنة نحو 900 مليون ما يمثل حوالي 65.6% من إجمالي عدد السكان، كما بلغ عدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة نحو 150 مليون نسمة ما يمثل حوالى 10.8% من إجمالي عدد السكان.

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