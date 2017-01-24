تعقد حاليا الفنانة اللبنانية “ليال عبود” جلسات عمل مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين من لبنان، ومصر، وذلك لاختيار أغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه في مجموعة كبيرة من الدول العربية خلال نهاية العام الجاري.

وقالت ليال -في تصريح خاص للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط- لم أسجل أية أغنيات من الألبوم حتى الآن، وكل ما أفكر فيه حاليا هو عمل ألبوم جديد يختلف تماما عن الأعمال التي قدمتها من قبل، لأنني إنسانه متغيرة ومتجددة ترغب دائما في الاختلاف.

وأضافت أنها تفكر أيضا خلال الفترة القادمة لخوض تجربة التمثيل بعد أن حققت نجاحا ملحوظا من خلال تجربتها الصغيرة في فيلم “سطو مثلث” التي أشاد بها الجمهور النقاد في مصر ولبنان.