تشارك الفنانة وفاء الحكيم حاليا في العرض المسرحي العربي الدولي على مسرح البافليون في ألمانيا بعنوان “عائشات” ويستمر حتى بعد غد “الخميس” وتعود إلى القاهرة عقب ذلك.

وقالت وفاء الحكيم إن المسرحية تسلط الضوء على أبرز قضايا المرأة المعاصرة والتحديات التى تواجهها في الوقت الحالي بالمشاركة مع الفنان الفلسطيني عدنان طرابشه ومجموعة من الفنانين العرب والأجانب من عدة دول، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

المسرحية تأليف الكاتبة الفلسطينية عبير على وإخراج وتمثيل أيضا عدنان طرابشة.