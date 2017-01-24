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وفاء الحكيم تشارك في العرض المسرحي الدولي "عائشات" بألمانيا
الفنانة وفاء الحكيم

وفاء الحكيم تشارك في العرض المسرحي الدولي "عائشات" بألمانيا

الثلاثاء، 24 يناير 2017 11:17 ص
وكالات

تشارك الفنانة وفاء الحكيم حاليا في العرض المسرحي العربي الدولي على مسرح البافليون في ألمانيا بعنوان “عائشات” ويستمر حتى بعد غد “الخميس” وتعود إلى القاهرة عقب ذلك.
وقالت وفاء الحكيم إن المسرحية تسلط الضوء على أبرز قضايا المرأة المعاصرة والتحديات التى تواجهها في الوقت الحالي بالمشاركة مع الفنان الفلسطيني عدنان طرابشه ومجموعة من الفنانين العرب والأجانب من عدة دول، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
المسرحية تأليف الكاتبة الفلسطينية عبير على وإخراج وتمثيل أيضا عدنان طرابشة.

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