 Moheet on google
الثلاثاء 24 يناير 2017 10:14 صباحاً
روابط سريعة
مؤمن نور يستعد لـ"عفاريت عدلي علام" و"أرض جو"
مؤمن نور

مؤمن نور يستعد لـ"عفاريت عدلي علام" و"أرض جو"

الثلاثاء، 24 يناير 2017 11:13 ص
وكالات

يستعد الفنان الشاب مؤمن نور خلال أيام لبدء تصوير دوره في عدد من الأعمال الدرامية المقرر
عرضها خلال شهر رمضان المبارك منها مسلسل “عفاريت عدلي علام” للنجم الكبير عادل إمام، ومسلسل “أرض جو” الذي تلعب بطولتة غادة عبد الرازق.
ويقدم مؤمن نور في “عفاريت عدلي علام” دورا هاما ومحوريا ومن المقرر أن يحدث له نقلة نوعية في مشواره الفني الذي يخطو فيه بخطوات ثابتة، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
على جانب آخر ، يتبقى لمؤمن أيام وينتهي من تصوير دوره في مسلسل “كابتن أنوش” المقرر عرضه خلال الفترة القادمة على مجموعة قنوات “أم بي سي مصر”، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، وإدوارد، وراندا البحيري، ويخرجه معتز التوني.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3