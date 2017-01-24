يستعد الفنان الشاب مؤمن نور خلال أيام لبدء تصوير دوره في عدد من الأعمال الدرامية المقرر

عرضها خلال شهر رمضان المبارك منها مسلسل “عفاريت عدلي علام” للنجم الكبير عادل إمام، ومسلسل “أرض جو” الذي تلعب بطولتة غادة عبد الرازق.

ويقدم مؤمن نور في “عفاريت عدلي علام” دورا هاما ومحوريا ومن المقرر أن يحدث له نقلة نوعية في مشواره الفني الذي يخطو فيه بخطوات ثابتة، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

على جانب آخر ، يتبقى لمؤمن أيام وينتهي من تصوير دوره في مسلسل “كابتن أنوش” المقرر عرضه خلال الفترة القادمة على مجموعة قنوات “أم بي سي مصر”، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، وإدوارد، وراندا البحيري، ويخرجه معتز التوني.