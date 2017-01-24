إحالة دعوى «العفو الشامل» عن مبارك للمفوضينالثلاثاء، 24 يناير 2017 11:11 ص
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله، إحالة الدعوى التى تطالب باستصدار توصية لرئاسة الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الشامل عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، لهيئة المفوضين.
ويذكر أن إحسان محرم محمد محرم، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب من خلالها بصفة مستعجلة، باستصدار توصية لرئاسة الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الشامل عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
وقالت الدعوى رقم 14474 قضائية لسنة 71 ق، إن مبارك مصرى الجنسية وتربى فى هذا الوطن على القيم الدينية والتعاليم الإسلامية التى أمر بها الدين الحنيف، والتى يعتبر منها العفو عند المقدّرة واحترام كبيرنا وشيخنا.
وطالب مقيم الدعوى الرئيس السيسى بإصدار قرار بالعفو الشامل عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، نظرًا لظروفه الصحية وبلوغه أرذل العمر.
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