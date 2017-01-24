واصل قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تطوير منظومة الخدمات الجماهيرية التى يقدمها للمواطنين؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات التى تقدمها كافة القطاعات والأجهزة الأمنية والإدارات والمصالح بالوزارة للمواطنين والارتقاء بمنظومة الخدمات الأمنية الجماهيرية.

وشهد قطاع مصلحة الأحوال المدنية افتتاح 3 مقرات جديدة، وتطوير 4 مقرات أخرى، وهى (سجل مدنى المقطم بالقاهرة، سجل مدنى الشيخ زايد بالجيزة، سجل مدنى إمبابة بالجيزة، سجل مدنى كفر صقر الرئيسى بالشرقية، سجل مدنى قرية أم الزين الفرعى بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، سجل مدنى الزنكلون الفرعى بالشرقية، سجل مدنى جزيرة شندويل بسوهاج)؛ وذلك لتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر .

يأتى ذلك فى إطار تطوير وزارة الداخلية للمنظومة الأمنية والخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع المعاناة عن المواطنين، وتلافى المعوقات التى من شأنها زيادة التكدس والازدحام فى استخراج المستخرجات الرسمية.