 Moheet on google
الثلاثاء 24 يناير 2017 10:15 صباحاً
روابط سريعة
الآثار تعتمد 1144 متعاقدا بالوزارة
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

الآثار تعتمد 1144 متعاقدا بالوزارة

الثلاثاء، 24 يناير 2017 11:15 ص
أ ش أ

اعتمد الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عقود المرحلة الثانية للعاملين بالوزارة، والذين يبلغ عددهم 1144 متعاقدا، تمهيدا لإرسالها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بعد أن تم اعتماد وإرسال عقود المرحلة الأولى وتحويلهم من الباب السادس للباب الأول.

وأوضح أمين في تصريح اليوم الثلاثاء أنه قام بتشكيل لجنة خاصة بالمرحلة الثالثة لفحص ودراسة باقي عقود العمالة المؤقتة بالوزارة لاتخاذ ما يلزم نحو اعتماد عقودهم.

وأشار إلى أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار وجه تعليماته منذ اليوم الأول لتوليه حقيبة الآثار بضرورة إنهاء أزمة المتعاقدين في أقرب وقت ممكن لتهيئة المناخ المناسب لجميع العاملين بالوزارة حتى يتسنى لهم القيام بمهام عملهم على أكمل وجه.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3