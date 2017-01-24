أحال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني، عددا من الوقائع بالمديريات التعليمية للتحقيق والمتابعة.

وذكر بيان صادر من الوزارة أنه حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تحقيق مبدأ الشفافية وإعلان الحقائق للرأى العام؛ فقد رصدت غرفة العمليات المركزية بالوزارة عدة وقائع فى مديريات التربية والتعليم ببعض المحافظات، وتم عرضها على الدكتور الهلالى الشربينى.

وقرر الوزير إحالة واقعة تعدى طالب بالصف الثانى قسم ميكانيكا بمدرسة دمياط الجديدة الثانوية الصناعية بإدارة دمياط التعليمية، بمحافظة دمياط؛ على زميله وإصابته بالوجه، للتحقيق بالشئون القانونية، والمتابعة بالوزارة، إضافة إلى إحالة واقعة اختفاء مظروف أوراق إجابة طلاب لجنة مدرسة الملكيين البحرية الابتدائية، بإدارة الحسينية التعليمية، بمحافظة الشرقية، الخاصة بمادة الدراسات الاجتماعية (للشهادة الابتدائية)، للتحقيق بالشئون القانونية، والمتابعة بالوزارة.

وشملت القرارات أيضا إحالة واقعة قيام طالب بالصف الثانى الصناعى بمدرسة ديرب نجم الثانوية الصناعية، بإدارة ديرب نجم التعليمية بمحافظة الشرقية؛ بتمزيق كراسة الإجابة الخاصة بمادة الأمن الصناعى؛ وإحالة واقعة اكتشاف مخالفة نموذج الإجابة، لمادة الفلسفة، لورقة الأسئلة للصف الأول الثانوى بالمدرسة الثانوية المطورة بإدارة بركة السبع التعليمية بمحافظة المنوفية، وواقعة تعدى طالب بالصف الأول بمدرسة الجلاء الرسمية المتميزة للغات، بإدارة شرق طنطا التعليمية، بمحافظة الغربية؛ على مُعلم أول تربية رياضية بالمدرسة، وإصابته في الوجه؛ وتعدى ولى أمر طالب بالصف الأول الإعدادي بمدرسة يحيى الأدغم للتعليم الأساسى بإدارة ميت غمر التعليمية، بمحافظة الدقهلية؛ على العاملين بالمدرسة بالسب والقذف؛ وسرقة برجكتور خاص بالسبورة الذكية، وتليفون أرضى من مدرسة البيضا للتعليم الأساسى، بإدارة بندر كفر الدوار التعليمية، بمحافظة البحيرة؛ للتحقيق بالشئون القانونية، والمتابعة بالوزارة.