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سامح عبدالعزيز ينتهي من "خير وبركة" في الأسبوع الأول من فبراير
سامح عبد العزيز

سامح عبدالعزيز ينتهي من "خير وبركة" في الأسبوع الأول من فبراير

الثلاثاء، 24 يناير 2017 11:11 ص
وكالات

ينتهي المخرج سامح عبد العزيز تصوير فيلم “خير وبركة” في الأسبوع الاول من شهر فبراير المقبل.
ويبدأ سامح عبد العزيز عمليات المونتاج والمكساج بعد الإنتهاء من التصويرلعرض الفيلم في موسم شم النسيم المقبل، حيث تدور أحداثه فى إطار كوميدى شيق يتناول قصة شقيقين ويجسد علي ربيع دور خير،بينما يجسد دور شقيقه بركة محمد عبد الرحمن، وتدور الأحداث حولهما، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
ويعد الفيلم البطولة المطلقة الثانية لعلى ربيع فى السينما بعد “حسن وبلقظ” الذى منحه السبكى فيه أول فرصة للبطولة، وتم عرضه الفيلم العام الماضى بمشاركة كريم فهمى ويسرا اللوزى وعدد من ضيوف الشرف وأخرجه وائل إحسان.
“خير وبركة” بطولة على ربيع، محمد عبد الرحمن، دلال عبد العزيز، بيومى فؤاد، مى سليم، تارا عماد، كريم عفيفى، سيد رجب، تأليف شريف نجيب وجورج عزمى. إنتاج أحمد السبكى.

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