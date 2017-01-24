يبحث منتخب مصر عن التعادل على الأقل، عندما تواجه غانا في ختام دور المجموعات غدا الأربعاء، من أجل ضمان الظهور في دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وتتصدر غانا المجموعة الرابعة بست نقاط من انتصارين متتاليين بنتيجة 1-0 على كل من أوغندا ومالي، بينما تملك مصر أربع نقاط، وتتقدم بثلاث نقاط على مالي، فيما تأكد خروج أوغندا بعد هزيمتين.

وستحتاج مالي للفوز على أوغندا وانتظار تعثر مصر، وحينها قد يحسم فارق الأهداف بطاقة التأهل أو ربما تحسم القرعة الموقف إذا خسرت مصر 0-1، وفازت مالي بالنتيجة ذاتها.

واكد الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب مصر في مؤتمر صحفي ان مصر تسعى لتحسين الأداء من مباراة إلى أخرى حتى تحقق البطولة وإسعاد جماهير مصر.

ولن يتمكن كوبر من اللعب بنفس التشكيلة التي فازت على أوغندا بهدف في اللحظات الأخيرة، بعدما أصيب محمد عبد الشافي الظهير الأيسر.

وربما يدفع كوبر بالشاب كريم حافظ بديلا لعبد الشافي، وربما يفكر في نقل أحمد فتحي صاحب المجهود الوافر من الجانب الأيمن إلى الأيسر، على أن يدفع بعمر جابر أو أحمد المحمدي كظهير أيمن.

كما أن كوبر سيقرر على الأرجح إعادة عبد الله السعيد، صاحب هدف مصر الوحيد في البطولة، بعد المشاركة كبديل أمام أوغندا، إلى التشكيلة الأساسية وربما يكون ذلك على حساب رمضان صبحي.

كانت مصر فازت 2-0 على غانا في مباراة مهمة بتصفيات كأس العالم 2018 خلال نوفمبر/تشرين ثان الماضي، بفضل هدف من محمد صلاح مهاجم روما من ركلة جزاء، وآخر من عبد الله السعيد.

وقد تضع غانا هذا الأمر في بالها، وتحاول إقصاء مصر مبكرا من كأس الأمم وتحتفظ بصدارة المجموعة.

واكد أسامواه جيان مهاجم غانا الذي غاب عن المواجهة الأخيرة أمام مصر بسبب الإصابة انه رغم حسم بطاقة التأهل لدور الثمانية ستسعى غانا بكل جدية لتحقيق الانتصار من أجل العلامة الكاملة.

وأضاف قائد غانا في مؤتمر صحفي ان فريقه سيلعب أمام مصر كما لو كان لم نتأهل بعد.. ويحرص على استمرار انتصاراته في البطولة حتى يثبت أنه من أبرز المرشحين لنيل لقب البطولة، وتوقع أن تكون مباراة قوية.

وستحاول مالي في التوقيت ذاته فرض الضغط مبكرا على مصر، عن طريق التقدم على أوغندا بفارق أكثر من هدف، لأن وقتها ستضمن التأهل إذا خسرت مصر بأي نتيجة.