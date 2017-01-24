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ميريام فارس تكشف عن إدمان والدها ومعاناتها النفسية معه في حوار قديم.. فيديو
ميريام فارس

ميريام فارس تكشف عن إدمان والدها ومعاناتها النفسية معه في حوار قديم.. فيديو

الثلاثاء، 24 يناير 2017 11:08 ص

تعيش الفنانة اللبنانية ميريام فارس، حالة حزن كبيرة في هذه الأيام وذلك بعد وفاة والدها أريال الياس فارس، الذي رحل يوم السبت الماضي.

ميريام فارس، كانت قد كشفت في حوار قديم لها في برنامج «أنا والعسل»، مع الإعلامي نيشان، عن إدمان والدها على القمار، وهو الامر الذي جعل بينه وبينها خلافات وأنها عانت حالة نفسية سيئة بسبب ذلك كما ان أخوتها تربوا في مدارس داخلية، ولكنها أكدت أن علاقتها بوالدها كانت قد تحسنت».

وفي حديثٍ تلفزيوني أخر، قالت ميريام فارس: «إن أمّها كانت خائفة أن يجرح كلامها عن العنف والدها، ولكنها تحدّثت معه كعادتها بعد كل لقاء تلفزيوني، فأكّد لها أنه ليس غاضبًا منها بل هو فخورٌ لأنه يرى أمامه امرأة ناضجة.. وكانت سعيدة لأنها سردت قصتها الشخصية والتي استفاد منها كثر وتواصلوا معها، مؤكدة أنها لا تريد أن تمحو شيئا من حياتها، ولا يوجد حقد ولا غضب».



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