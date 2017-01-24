ذكر الموقع الالكترونى لقصر كنسينجتون أنه أصبح الآن بإمكان أي عروس أن تحقق حلمها بأن يكون زفافها مثل الأميرات بعد فتح أبواب قصر كنسينجتون في لندن لإقامة حفلات زفاف للأزواج من عامة الشعب.

وأوضح الموقع وفقا لما أوردته صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، أنه تم إطلاق القصر الذي أقامت فيه في السابق الأميرة الراحلة ديانا ليصبح مكانا لإقامة حفلات الزفاف في بستان البرتقال الخاص به، الذي يعد أحد أجمل الأماكن في العالم.

وأشار الموقع إلى أنه تم منح المكان المذكور تصريحا لإقامة مراسم الزفاف المدنية، مما يقدم “أجواء لا يمكن نسيانها” للعروسين.

ويتسع المكان ل120 فردا لتناول العشاء والرقص أو 300 فرد في حال إقامة حفل استقبال بسيط يقف فيه المدعوون على أقدامهم ، وتبدأ أسعار الحفلات من 12 ألفا و300 جنيه استرليني، وهو سعر لا يشمل الضريبة وخدمة تقديم الطعام.