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برشلونة تترقب.. «حلقة النهاية» في تجديد عقد ميسي
ليونيل ميسي

برشلونة تترقب.. «حلقة النهاية» في تجديد عقد ميسي

الثلاثاء، 24 يناير 2017 11:04 ص

أعدَّ برشلونة، عرضًا لتجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، ينوي تقديمه إليه، خلال الساعات المقبلة، بحسب تقارير محلية.

وكشفت صحيفة “سبورت” المقربة من النادي الكتالوني، اليوم الثلاثاء، أن برشلونة، سيتقدم بعرض للإبقاء على “البرغوث” لـ 5 أعوام، حيث سينتهي عقده الحالي في صيف 2018.

وأوضحت أن رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، ينوي عقد اجتماع قريبًا مع ميسي بخصوص التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد، وإنهاء الجدل حول مستقبل اللاعب.

وسيقوم النادي بإرسال بنود العقد لوالد المهاجم الأرجنتيني، خورخي ميسي، خلال الساعات القادمة، لمعرفة رأيه.

وتنتشر الشائعات بخصوص عدم رغبة اللاعب في الاستمرار ببرشلونة، وربما تفكيره بتغيير الأجواء والانتقال لإنجلترا، لأكثر من سبب أبرزها الملاحقات القضائية له بإسبانيا، إضافة لعدم جدية البرسا في التقدم بعرض مجدٍ.

كان بارتوميو، قد أكد في تصريحات سابقة أن ميسي بما أنه الأفضل في العالم، فينبغي أن يكون عقده كذلك “هو الأفضل”.

وأعقب تلك التصريحات إقالة مدير العلاقات المؤسسية للنادي، بيري جراتاكوس، بعدما قال إن ميسي لن يكون لاعًبا جيدا للغاية “دون باقي الزملاء”.

وبرر النادي، قراره بأن المسئول عبر على الملأ عن رأيه الشخصي “الذي لا يتوافق مع المؤسسة”.

يذكر أن ميسي، صاحب الكرة الذهبية 5 مرات في أعوام 2009، و2010، و2011، و2012، و2015، توج بكل شيء مع برشلونة، الذي يلعب بصفوف فريقه الأول منذ 2004، منها السداسية التاريخية في 2009.

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