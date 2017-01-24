أكد عبد الرحمن مصطفى، ممثل عن مجموعة السلطان مراد، التابعة للجيش السوري الحر، أن روسيا تحاول الضغط من خلال انتصاراتها العسكرية في سوريا للوصول إلى حل سياسي.

وقال مصطفى: “روسيا لعبت دورا محوريا في العمليات العسكرية؛ لهذا دعت لهذا الاجتماع ولعبت دور الراعي للمفاوضات في وجود كل من النظام السوري والمعارضة؛ للوصول إلى حل سياسي، وهو ما يجعل المبادرة السورية ملفتة”، وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضاف أن المعارضة السورية ملتزمة بوقف إطلاق النار ومحاولة الوصول لحل سياسي مع النظام، وهو الهدف الذي يسعى إليه الجميع بعد ست سنوات من الحرب والدماء من كافة الأطراف في سوريا.

ويتوقع أن ينتهي اليوم الثاني للاجتماعات بمؤتمر صحفي المركز الإعلامي الكازاخستاني المجاور لفندق ريكسوس الرئاسي، الذي يشهد المفاوضات، وسيحضر جميع الأطراف المشاركين في المباحثات المؤتمر الصحفي.

وحضر الاجتماع ممثلون عن كل من النظام السوري والمعارضة المسلحة السورية، فيما أعلنت “أحرار الشام” عدم حضورها الاجتماع، ولم يتم توجيه دعوة لكل من داعش، وجبهة فتح الشام، المعروفة سابقًا بجبهة النصرة.