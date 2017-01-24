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الداخلية: استخراج الوثائق الشرطية مجانا لأول 5 مواطنين بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة
احتفالات عيد الشرطة

الداخلية: استخراج الوثائق الشرطية مجانا لأول 5 مواطنين بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة

الثلاثاء، 24 يناير 2017 11:07 ص
أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية بمناسبة احتفالاتها بعيد الشرطة الـ65، استخراج بعض الوثائق الشرطية مجاناً لأول خمسة من المواطنين المتقدمين لاستخراجها من الإدارات والأقسام والوحدات المختصة بإصدارها؛ وذلك انطلاقا من إستراتيجية الوزارة التى تستهدف تفعيل معطيات التواصل المجتمعى مع كافة شرائح المجتمع.
ووجه اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية باستخراج وثائق (جواز سفر، رخصة قيادة، تصريح عمل، بطاقة رقم قومى، شهادة ميلاد) بدون رسوم لأول خمسة من المواطنين المتقدمين لاستخراجها اليوم؛ وذلك بكافة الإدارات والأقسام والوحدات المختصة على مستوى الجمهورية.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مشاركة جموع الشعب المصرى العظيم الإحتفال بعيد الشرطة.

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