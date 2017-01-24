يبدأ الفنان صلاح عبد الله تصوير دوره في مسلسل ” لمعي القط”، الذي يخوض به سباق رمضان المقبل، أول فبراير المقبل.

وقال الفنان صلاح عبد الله إن مخرج العمل يعقد حاليا جلسات عمل مع أبطال المشاركين والشركة المنتجة لاختيار باقي النجوم وتحديد أماكن التصوير.

وتدور أحداث المسلسل حول سائق أتوبيس يدعي “لمعي القط” فى إحدى المدارس الخاصة للأطفال ويتم خطف الأتوبيس فى إطار كوميدى، بعدما عينته حبيبته فى نفس المدرسة التى تعمل بها مشرفة، ويكتشف بعد ذلك أن من تسبب فى خطف الأتوبيس هو أحد أولياء الأمور لكى يطلب فدية كبيرة وتتصاعد الأمور ضمن الأحداث داخل الأتوبيس، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

المسلسل بطولة محمد عادل إمام، تارا عماد، سليمان عيد، محمد أسامة الشهير بـ”أوس أوس”، ويزو “نجمة مسرح مصر”، محمد سلام، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، تأليف حازم الحديدى، إخراج عمرو عرفة.