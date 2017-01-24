 Moheet on google
الثلاثاء 24 يناير 2017 10:24 صباحاً
روابط سريعة
«حماية المستهلك» يضبط مصنعا لإعادة تدوير حفاضات الأطفال
حماية المستهلك
حماية المستهلك

«حماية المستهلك» يضبط مصنعا لإعادة تدوير حفاضات الأطفال

الثلاثاء، 24 يناير 2017 11:08 ص
كتب-ربيع شعبان

وجه جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الادارة العامة لمباحث التموين، حملة استهدفت مصنعا لإعادة تدوير حفاضات الاطفال وكبار السن المستعملة من القمامة ومن مخلفات المستشفيات بشبرا الخيمة.

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن المصنع يجمع حفاضات الأطفال المستعملة ويعيد تدويرها عن طريق فصل القطن الموجود بداخلها وتجميعه واعادة بيعه لاستخدامه مرة أخرى في أغراض متعددة.

وأضاف أن المصنع يفصل أيضا المادة الجلاتينية الموجودة بداخل الحفاضة ويعيد توريدها مرة أخرى الى بعض مصانع حفاضات الاطفال لاستخدامها في إنتاج حفاضات جديدة، وكذلك يفصل المادة البلاستيكية الخارجية ويعيد استخدامها في أغراض أخرى متعددة.

وحرزت الحملة مستلزمات الانتاج والخامات المضبوطة بمقر المصنع “علي هيئة حفاضات أطفال وكبار سن مستعملة “، وأيضا تحريز الخامات التي تم انتاجها من الحفاضات المستعملة بغرض اعادة التدوير، تحرر المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة للتصرف.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3