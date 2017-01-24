وجه جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الادارة العامة لمباحث التموين، حملة استهدفت مصنعا لإعادة تدوير حفاضات الاطفال وكبار السن المستعملة من القمامة ومن مخلفات المستشفيات بشبرا الخيمة.

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن المصنع يجمع حفاضات الأطفال المستعملة ويعيد تدويرها عن طريق فصل القطن الموجود بداخلها وتجميعه واعادة بيعه لاستخدامه مرة أخرى في أغراض متعددة.

وأضاف أن المصنع يفصل أيضا المادة الجلاتينية الموجودة بداخل الحفاضة ويعيد توريدها مرة أخرى الى بعض مصانع حفاضات الاطفال لاستخدامها في إنتاج حفاضات جديدة، وكذلك يفصل المادة البلاستيكية الخارجية ويعيد استخدامها في أغراض أخرى متعددة.

وحرزت الحملة مستلزمات الانتاج والخامات المضبوطة بمقر المصنع “علي هيئة حفاضات أطفال وكبار سن مستعملة “، وأيضا تحريز الخامات التي تم انتاجها من الحفاضات المستعملة بغرض اعادة التدوير، تحرر المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة للتصرف.