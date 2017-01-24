شهد الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، احتفالية مؤسسة أخبار اليوم برئاسة الكاتب الكبير ياسر رزق بالعيد الـ 65 لصدور كتاب اليوم، بمركز الابداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية وبحضور الدكتور أحمد عواض رئيس القطاع، حسن خلاف رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، علاء عبد الوهاب رئيس تحرير كتاب اليوم، ورؤساء تحرير أخبار اليوم والأهرام.

وبحسب بيان، قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، إن كتاب اليوم حين صدر كان مغامرة من الأخوين علي ومصطفى أمين، واحتفى بكبار الكتاب مثل طه حسين والعقاد، وكان حريص أيضا أن يقدم جيل جديد من الكتاب، مثل محمد حسنين هيكل في بداياته بكتاب “ايران فوق البركان”، وأنيس منصور وجليل البنداري.

وأكد وزير الثقافة، أن مؤسسة أخبار اليوم حافظت على إصدار كتاب اليوم، حتي بعد تأميم الصحافة في الستينات، وكان من نتائجه أن أصبح في اخبار اليوم قطاعا للثقافة يصدر عنه مئات الكتب، إلى جانب إصدار جريدة أخبار الأدب التي هي من أكثر الصحف الأدبية رصانة ومصداقية.

وأوضح الكاتب ياسر رزق، أننا اليوم نحتفل بـ 65 عاما و 1000 عنوان في كافة الفروع، وأجيال من العظماء في الأدب والفكر العربي، الذين نشرت ابداعاتهم بكتاب اليوم، واكد على أن فكرة كتاب اليوم هي أن تصل الثقافة والتنوير إلى الشعب المصري بثمن يتحمله محدود الدخل.

وشدد رزق، على أن كتاب اليوم ينفي دعاوي أن هذا العصر ليس عصر الصحافة المطبوعة والكتاب ، ويؤكد أن مستقبل الكتاب والصحافة المكتوبة موجود ومستمر.

وقال علاء عبد الوهاب، إن إحتفالية كتاب اليوم، لا تخض اخبار اليوم فقط ،ولكن تخص كل الوسط الثقافي في مصر والعالم العربي، واليوم بعد مرور 65 عاما و 1000 عنوانا متنوع بين الأدب والفكر والسياسة والتاريخ وغيرها، فضلا عن اصدار نصف شهري يحمل عنوان السلسة الطبية، وأضاف عبد الوهاب، أن كتاب اليوم لم يستهدف القارئ المصري فقط، ولكن كل من ينطق باللغة العربية، وحافظ علي مكانته رغم تقلبات سوق النشر،مؤكدا على أنه ولد عملاقا علي يد الأخوين علي ومصطفى أمين، وعلي صفحاته تنوعت القضايا، وكان بمثابة نافذة للقارئ في كل المدارس الفكرية، وكان توزيعه واسع النطاق.



أعقب الكلمات عرض فيلم تسجيلي عن مسيرة كتاب أخبار اليوم، كما القي الشاعربخيت بيومي قصيدة بهذه المناسبة