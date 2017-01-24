أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أن الولايات المتحدة ستبيع للسعودية والكويت معدات دفاعية بنحو مليار دولار، تشمل عشرة مناطيد مراقبة للرياض، في إطار تعزيز التحالفات الأمريكية في الخليج العربي.

ونقلت قناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية اليوم الثلاثاء، عن البنتاجون في بيان قوله / إن وزارة الخارجية ستطلب من الكونجرس وفق الإجراءات الإدارية المتبعة لمبيعات الأسلحة الموافقة على حصول السعودية على عشرة مناطيد رصد “نظام كشف التهديد المتواصل” المصنعة من قبل شركة “لوكهيد مارتن”، إضافة إلى المعدات والتدريب لإتقان تشغيل تلك المناطيد.

وأشار البيان إلى أن “هذه الصفقة ستعزز أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليف مهم ما زال قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط”.

وبشأن الكويت، تأمل وزارتا الدفاع والخارجية أن يوافق الكونجرس الأميركي على عقد بقيمة 400 مليون دولار لصيانة وتحديث مروحيات هجومية من طراز “أباتشي” سبق أن بيعت للقوات المسلحة الكويتية.

وأضاف البيان أن الكويت تلعب دورا مهما في الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل ضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط من خلال توفير قاعدة ومدخل وعبور للقوات الأمريكية إلى المنطقة.