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فترة عرض جديدة لمسرحية الأطفال "سندريلا" على مسرح العرائس
مسرحية سندريللا

فترة عرض جديدة لمسرحية الأطفال "سندريلا" على مسرح العرائس

الثلاثاء، 24 يناير 2017 10:57 ص
وكالات

يبدأ مسرح القاهرة للعرائس التابع للبيت الفني للمسرح في إعادة عرض مسرحية الأطفال المتميزة “سندريلا” إبتداءا من 26 يناير الجاري بمناسبة أجازة منتصف العام،وتعرض يوميا في الساعة السادسة والنصف ما عدا يوم الثلاثاء.
المسرحية عن القصة الشهيرة “سندريلا” من التراث العالمي”، تأليف أحمد زكي، إخراج لطفي السيد، ديكور وعرائس نجلاء رأفت، أغانى طارق مندور، ألحان شريف نور، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
على الجانب الآخر ، يواصل مسرح متربول بالعتبة عرض مسرحية الأطفال “بدر البدور والبير المسحور” يوميا في الساعة السابعة والنصف مساء، وتستعرض المسرحية تخويف الطفل من المجهول والقمع الدائم له، وعدم إعطائه الفرصة لإكتشاف الدنيا من حوله.
العرض إنتاج المسرح القومي للطفل، وبطولة الفنانة عزة لبيب، مي الغيطي، هادي بركات، وأطفال ورشة الطفل بالمسرح القومي، ديكور فيليب بولس تأليف د. سهام عبد السلام وإخراج باسم قناي.

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