حرصت الفنانة المصرية نورهان على حضور العرض الخاص لفيلم “القرد بيتكلم”، الذي أقيم مساء الأحد 22 في سينما «صن سيتي مول».

الفنانة المصرية ظهرت في الحفل بعد أن خسرت الكثير من وزنها، وتألقت بملابس أنيقة تجمع بين اللونين الأسود والرمادي، وتركت شعرها الأسود منسدلا.

وقد شهد العرض الخاص حضور عدد كبير من نجوم الفن منهم فاروق الفيشاوي، سمية الألفي، هند رضا، جيهان عبدالله، قصي الخولي، أحمد حاتم وخطيبته، نورهان، حسام حسني، دارين حداد، أميرة العايدي، وفاء سالم، ميس حمدان، دانا حمدان، كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، أحمد فلوكس، وغيرهم.