 Moheet on google
الثلاثاء 24 يناير 2017 10:22 صباحاً
روابط سريعة
السيسي يجتمع بالمجلس الأعلى للشرطة
الرئيبس عبدالفتاح السيسي‎

السيسي يجتمع بالمجلس الأعلى للشرطة

الثلاثاء، 24 يناير 2017 10:50 ص
كتب - أحمد فرهود

اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالمجلس الأعلى للشرطة، منذ قليل، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وكان الرئيس السيسي، وصل منذ قليل، إلى أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقباله وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار.

وفور وصول السيسي، عزف النشيد الوطني، وسط تعالي أصوات الحضور بالغناء.

وقام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة داخل الأكاديمية؛ والاستماع إلى سلام الشهيد.

ويشهد الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، الاحتفال بعيد الشرطة، في الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، ويقوم بتكريم عدد من أسر شهداء الشرطة، الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم الوطني خلال عام 2016.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3