اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالمجلس الأعلى للشرطة، منذ قليل، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وكان الرئيس السيسي، وصل منذ قليل، إلى أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقباله وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار.

وفور وصول السيسي، عزف النشيد الوطني، وسط تعالي أصوات الحضور بالغناء.

وقام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة داخل الأكاديمية؛ والاستماع إلى سلام الشهيد.

ويشهد الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، الاحتفال بعيد الشرطة، في الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، ويقوم بتكريم عدد من أسر شهداء الشرطة، الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم الوطني خلال عام 2016.