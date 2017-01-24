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الثلاثاء 24 يناير 2017 10:17 صباحاً
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بث مباشر .. بدء مراسم الاحتفال بعيد الشرطة الـ 65 بحضور السيسي
السيسي ـ عيد الشرطة ـ وزارة الداخلية

بث مباشر .. بدء مراسم الاحتفال بعيد الشرطة الـ 65 بحضور السيسي

الثلاثاء، 24 يناير 2017 10:45 ص
أ ش أ

بدأت مراسم الاحتفال بعيد الشرطة ال65، والذي يقام بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقام الرئيس السيسي بمصافحة أعضاء المجلس الأعلى للشرطة قبل دخوله إلى قاعة الاحتفالات الكبرى التي تستضيف الاحتفال بأكاديمية الشرطة، والتي شهدت تصفيقا حادا من الحضور فور دخول الرئيس السيسي إليها، وذلك قبل قيام فتاة صغيرة بتقديم باقة من الزهور إلى الرئيس فور دخوله إلى القاعة، فيما اصطف عدد كبير من الأطفال بمدخل القاعة، حاملين الأعلام الوطنية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وصل إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة؛ لحضور مراسم الاحتفال بعيد الشرطة ال65؛ حيث كان في استقباله اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.

وقام الرئيس السيسي فور وصوله بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة داخل الأكاديمية؛ والاستماع إلى سلام الشهيد؛ وذلك بعد عزف موسيقى السلام الوطني.



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