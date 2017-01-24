أكد الدكتور قدري السعيد المدير التنفيذي للجنة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أن الوزارة تعمل بمعايير عالمية لإصدار شهادات “إتمام الشفاء” من مرض “فيروس سي” حيث تم إصدار 7 شهادات “إتمام شفاء” حتى الأن، مؤكدا أن الحالات التي تم معالجتها تم فحصها بتحاليل “بي سي أر” لضمان عدم انتكاستهم.

وأوضح السعيد من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “إكسترا نيوز” الفضائية اليوم الثلاثاء، أن المرضي أصحاب شهادات “إتمام الشفاء” تم معالجتهم بمعرفة ومتابعة اللجنة القومية للفيروسات الكبدية بمستشفى حميات قنا، وعمل التحاليل لهم بالمعامل المركزية لضمان دقة التحاليل.

وأعلن أن إجراءات استخراج الشهادة سهلة وميسرة من خلال رابط “طلب شهادة الشفاء” على الموقع الإلكترونية اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، مؤكدا أن الشهادة بيتم طبعها بمطابع الشرطة وعليها علامة مائية لضمان عدم تزويرها، وقال : “مضمونة زي ورق البنكنوت.

وأضاف أن إجراءات وفحوصات “شهادة الشفاء” خلال 3 شهور بعد فترة الشفاء.

وأعلن أن عدد مصابي “فيروس سي” في مصر 4,4 مليون مواطن بنسبة 6 % من المواطنين، مؤكدا أن بعض المرضى الأجانب يأتون للحصول على العلاج ولكنه ليس مدعما كالمواطن المصري.

وذكر أن الوزارة قد وضعت خطة لتنشيط السياحة العلاجية بمناطق الجذب السياحي.

وارجع السعيد أسباب انتشار “فيروس سي” إلى أنه كانت هناك بعض الممارسات الطبية الخاطئة أثناء العلاج البلهارسيا مثل الحقنة الزجاجية.