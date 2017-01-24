 Moheet on google
الثلاثاء 24 يناير 2017 10:23 صباحاً
روابط سريعة
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار الثلوج على فندق بإيطاليا إلى 12 قتيلا
زلزال في ايطاليا

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار الثلوج على فندق بإيطاليا إلى 12 قتيلا

الثلاثاء، 24 يناير 2017 10:45 ص
أ ش أ

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار الثلوج على فندق “ريجوبيانو” بوسط إيطاليا إلى 12 قتيلا، فيما لا يزال 17 شخصا في عداد المفقودين.

وذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية أن فرق الإغاثة انتشلت الليلة الماضية 5 جثامين، فيما تواصل اليوم بذل الجهود للعثور على ناجين بعد 6 أيام من وقوع الكارثة.

يشار إلى أن سلسلة من الهزات الأرضية القوية كانت قد ضربت وسط إيطاليا مؤخرا وترافق ذلك مع هطول غزير للثلوج في المنطقة، وهو ما تسبب بانهيار كميات كبيرة من الثلوج من الجبال على فندق “ريجوبيانو” الواقع على ارتفاع 1200 متر عن سطح البحر في 18 يناير الجاري، وتسبب ذلك بتغطية المبنى المؤلف من 4 طوابق بطبقة كبيرة من الثلوج في وقت كان بداخله العشرات من الأشخاص.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3