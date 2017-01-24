أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار الثلوج على فندق “ريجوبيانو” بوسط إيطاليا إلى 12 قتيلا، فيما لا يزال 17 شخصا في عداد المفقودين.

وذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية أن فرق الإغاثة انتشلت الليلة الماضية 5 جثامين، فيما تواصل اليوم بذل الجهود للعثور على ناجين بعد 6 أيام من وقوع الكارثة.

يشار إلى أن سلسلة من الهزات الأرضية القوية كانت قد ضربت وسط إيطاليا مؤخرا وترافق ذلك مع هطول غزير للثلوج في المنطقة، وهو ما تسبب بانهيار كميات كبيرة من الثلوج من الجبال على فندق “ريجوبيانو” الواقع على ارتفاع 1200 متر عن سطح البحر في 18 يناير الجاري، وتسبب ذلك بتغطية المبنى المؤلف من 4 طوابق بطبقة كبيرة من الثلوج في وقت كان بداخله العشرات من الأشخاص.