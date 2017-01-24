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"دي ميستورا": هناك إمكانية لتمديد مباحثات أستانا
المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا

"دي ميستورا": هناك إمكانية لتمديد مباحثات أستانا

الثلاثاء، 24 يناير 2017 11:00 ص
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أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا دي ميستورا، إمكانية تمديد مباحثات أستانة.

وقال دي ميستورا، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إنه يأمل في “التوصل للنتيجة من المفاوضات”، وذلك بعد إجرائه محادثات مختصرة مع رئيس وفد طهران، نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أنصاري.

وأعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن استئناف مفاوضات أستانة، معربًا عن تفاؤله من نتائج الاجتماع.

ومن المخطط أن يواصل ممثلون عن الحكومة السورية والفصائل المسلحة المعارضة العملية التفاوضية، بواسطة وفود روسيا وتركيا وإيران، وكذلك ستيفان دي ميستورا، الذي يترأس الوفد الأممي، لبحث آليات تثبيت نظام وقف الأعمال القتالية المعمول به حاليا في سوريا، والذي دخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر الماضي.

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