سلطنة عُمان تتوقع وصول أسعار النفط إلى 60-70 دولارًا بنهاية 2017

قال وكيل وزارة النفط والغاز بسلطنة عمان سالم العوفي قوله الاثنين، إن السلطنة تتوقع وصول أسعار النفط إلى ما بين 60 دولارا و70 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام الحالي.

وأضاف العوفي إن عام 2017 يمثل بداية عودة التوازن بين العرض والطلب.

وتشارك سلطنة عمان -البلد غير العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)- في اتفاق بين أوبك والمنتجين المستقلين لكبح جماح الإمدادات العالمية. وعقدت لجنة لمراقبة تنفيذ الاتفاق اجتماعا أمس الأحد في فيينا.