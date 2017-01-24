قام فريق مؤلف من رجال الإطفاء وممثلين عن وزارة الداخلية بحملة تفتيش على 162 ملهى ليليا في رومانيا وذلك بعد الحريق الذي أتى على ملهى ليلي مطلع الأسبوع مما أدى لإصابة نحو 50 شخصا.

وذكر موقع “رومانيا إنسايدر” الإخباري أن السلطات فرضت غرامات بلغ إجماليها أكثر من 200 ألف ليو روماني 44 ألفا و 500 يورو، وأغلقت ملهى واحدا.

وقال بيان صادر عن الهيئة العامة لحالات الطوارئ، أنه تم البدء بحملة مراجعة إجراءات السلامة في الملاهي الليلية ومدى تطبيق أنظمة الحماية من الحرائق، بعد الحريق الذي شب في ملهى “بامبو” في بوخارست.

وأشار الموقع إلى أن رجال الأطفاء ووزارة الداخلية بدأوا في مراجعة تدابير السلامة في النوادي الليلية في رومانيا بصورة أكثر دقة بعد الحريق المأساوي في ملهى “كولكتيف” في بوخارست في أكتوبر عام 2015 مما أسفر عن مقتل 64 شخصا.