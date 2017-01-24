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استكمال محاكمة 67 متهما في "مقتل هشام بركات"
المستشار حسن فريد ـ محاكمة هشام بركات ‎

استكمال محاكمة 67 متهما في "مقتل هشام بركات"

الثلاثاء، 24 يناير 2017 08:26 ص
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 67 متهما -من بينهم 51 محبوسًا- في قضية مقتل النائب العام الراحل هشام بركات.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة اليوم سماع الشهود.

وفي الجلسة الماضية، قررت المحكمة تغريم مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون ومأمور السجن الذي يحتجز فيه المتهمون ألفي جنيه لكل منهما لعدم إحضار أحد المتهمين.

وقُتل بركات في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، في أواخر يونيو 2015، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013.

وأسندت النيابة العامة للمدعى عليهم تهم ارتكاب جرائم “الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود”.

وقال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار -في مؤتمر صحفي سابق- إن قيادات جماعة الإخوان في تركيا وحركة حماس ضالعون في التخطيط والتمويل والتنفيذ لعملية اغتيال بركات.

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