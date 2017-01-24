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اليوم.. أولى جلسات نظر دعوى قضائية للعفو عن مبارك
الرئيس المعزول حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين

اليوم.. أولى جلسات نظر دعوى قضائية للعفو عن مبارك

الثلاثاء، 24 يناير 2017 08:25 ص
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تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات دعوى قضائية تطالب باستصدار قرار من رئاسة الجمهورية بالعفو الشامل عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي يقيم حاليا في المستشفى العسكري في المعادي.

واختصمت الدعوى التي أقامها المحامي إحسان محرم، رئيس الجمهورية بصفته. وقالت إن “قرار العفو الذي سيتم منحه للرئيس الأسبق هام بالنسبة له نتيجة لظروفه الصحية ويعتبر لوجه الله وحبا وإخلاصا، ولا جدوى من تنفيذ عقوبة لا يستفيد منها أحد”.

وأضافت أن “مبارك هو بطل الحرب والسلام ويجب العفو عنه بقرار جمهوري”.

وتجرى محاكمة مبارك على ذمة قضية واحدة أمام محكمة النقض، وهي المتعلقة بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011. وتعد هذه هي آخر درجة من درجات التقاضي بها، وهي مؤجلة إلى جلسة 2 مارس المقبل لحين توفير مكان مناسب للمحاكمة.

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