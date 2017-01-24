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بالفيديو.. إصابة 5 أشخاص إثر انفجار بأحد فنادق البرازيل
انفجار باحد فنادق البرازيل

بالفيديو.. إصابة 5 أشخاص إثر انفجار بأحد فنادق البرازيل

الثلاثاء، 24 يناير 2017 08:26 ص
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أصيب خمسة أشخاص بجروح في انفجار وقع بأحد الفنادق السياحية الفخمة، بمدينة ساوباولو البرازيلية، وأجْلت الشرطة النزلاءَ إلى أحد الفنادق القريبة.

وقالت الشرطة: إن الانفجار وقع في فندق سوفيتيل الشهير على شاطئ بيرنامبوكو السياحي في ساوباولو، وهو أحد الفنادق المملوكة لرجل الأعمال البرازيلي “سيليفو سانتوس ويدار”، وتديره شركة أكوا العالمية للفنادق.

واستبعدت الشرطة وجود عمل إرهابي أو تخريبي وراء الانفجار، وأكدت أن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه ناتج عن تسرب للغاز ما أدى إلى تدمير واجهة الفندق وصالة الاستقبال.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم نقل جميع النزلاء إلى فندق كازا جراندي، وإغلاق فندق سوفيتيل إلى حين انتهاء التحقيقات، فيما تم نقل المصابين الخمسة، وهم ثلاث نساء ورجلان إلى مستشفى سانتو أمارو، بينهم سيدة في السادسة والثلاثين تم احتجازها في وحدة الرعاية الحرجة.



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