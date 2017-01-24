دفعت حكومة الأرجنتين بقوات الجيش للمشاركة في عمليات تنظيف الشوارع، وإزالة مخلفات الأمطار والفيضانات التي تعرضت لها المناطق الشمالية من العاصمة “بيونس إيرس” و”فيلا هيرموسا” ومدن “إميليا ولوس أنجلوس” و”سان نيكولا” و”سيماس”.

كانت المناطق المذكورة تعرضت لأمطار غزيزة وفيضانات، تسببت في تشريد آلاف المواطنين الذين تم نقلهم إلى مخيمات إيواء مؤقتة، بعد ارتفاع منسوب المياه في الشوارع إلى معدلات لم تشهدها البلاد منذ 50 عامًا.

ودفعت قوات الجيش بعشرات الشاحنات والمعدات الثقيلة ومضخات شفط المياه ورفع مخلفات الأمطار والفيضانات، كما وزعت المعونات الغذائية ومستلزمات الإيواء على أكثر من أربعة آلاف مشرد في منطقة فيلا هيرموسا شمال العاصمة.

وأقامت الفرق الطبية التابعة للجيش، مستشفيات ميدانية في سان نيكولا وسيماس وإميليا، وتوزيع لقاحات الملاريا والتهاب الكبد الوبائي B والإنفلونزا على المتضررين.

وتتعرض الأرجنتين لأحوال جوية سيئة لم تشهدها البلاد منذ عام 1967، وقالت الإذاعة الوطنية إن مياه الفيضانات غمرت قرى بكاملها في إميليا وسان نيكولا.