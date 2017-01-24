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الثلاثاء 24 يناير 2017 07:18 صباحاً
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تجديد حبس 8 من أعضاء جماعة الإخوان الارهابية 15 يومًا بالمحلة وسمنود وزفتي
حبس

تجديد حبس 8 من أعضاء جماعة الإخوان الارهابية 15 يومًا بالمحلة وسمنود وزفتي

الثلاثاء، 24 يناير 2017 08:17 ص
أ ش أ

قرر المستشار ياسين زغلول، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، تجديد حبس 8 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بالمحلة وسمنود وزفتي فى قضايا التحريض على العنف والشغب.

وكانت قوات الأمن بالغربية تمكنت من ضبط المتهمين بناء على قرار النيابة العامة بضبطهم بتهم إثارة الشغب والتحريض على العنف.

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