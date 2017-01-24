تجديد حبس 8 من أعضاء جماعة الإخوان الارهابية 15 يومًا بالمحلة وسمنود وزفتي

قرر المستشار ياسين زغلول، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، تجديد حبس 8 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بالمحلة وسمنود وزفتي فى قضايا التحريض على العنف والشغب.

وكانت قوات الأمن بالغربية تمكنت من ضبط المتهمين بناء على قرار النيابة العامة بضبطهم بتهم إثارة الشغب والتحريض على العنف.