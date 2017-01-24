يختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة المنتخب الغاني ، الأربعاء، على إستاد بورت جنتيل، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من عمر المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر تدريباته في تمام الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء بتوقيت الجابون، السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب “سوجارا”، وذلك في آخر مران للفراعنة قبل لقاء غانا.

ويكفي منتخب مصر تحقيق التعادل فقط في لقاء غانا، لضمان التأهل للدور ربع النهائي لبطولة إفريقيا، حيث يحتل المنتخب المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط ، خلف غانا المتصدرة برصيد 6 نقاط، فيما يأتي منتخب مالي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، حيث سيلتقي بعد غد أيضًا مع منتخب أوغندا الذي ودع البطولة بشكل رسمي.