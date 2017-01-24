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اليوم .. سامح شكري يتوجه إلى تونس
وزير الخارجية سامح شكري‎

اليوم .. سامح شكري يتوجه إلى تونس

الثلاثاء، 24 يناير 2017 08:08 ص
وكالات

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى تونس لرئاسة وفد مصر في اجتماع آلية التشاور السياسي بين البلدين الذي سيعقد في تونس يومي 24 و25 يناير الجاري.

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