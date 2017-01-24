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اليوم .. السيسي يشهد مراسم الاحتفال بعيد الشرطة
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

اليوم .. السيسي يشهد مراسم الاحتفال بعيد الشرطة

الثلاثاء، 24 يناير 2017 08:07 ص
أ ش أ

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مراسم الاحتفال بعيد الشرطة، حيث يقوم بتكريم عدد من أسر شهداء الشرطة الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم الوطني خلال عام 2016، كما يلقي الرئيس السيسي كلمة إلى الأمة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

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