صرح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح المهندس السيد أبو اليزيد، بأن حملة تموينية مكبرة على الأسواق بمدينة مرسى مطروح، تمكنت من ضبط أحد مسئولي الجمعيات الاستهلاكية أثناء بيعه طن و60 كيلو جراما من السكر المدعم في السوق السوداء.

وأضاف مدير التموين، في تصريح اليوم الاثنين، أنه بالعرض على اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، قرر إحالة المتهم للنيابة العامة، وذلك لشروعه في بيع طن و60 كيلو من السكر المدعم في السوق السوداء لأحد التجار بالقطاع الخاص.

ومن جانبه شدد المحافظ على بذل المزيد من الجهد لمفتشي التموين في مراقبة المخابز والأسواق والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز وملاحقة المخالفين لضبط الأسعار، وذلك حرصاً على مصلحة المواطن في حصوله على السلع المدعمة من الدولة.

