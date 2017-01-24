مباحث التموين بقنا تضبط سلعا أساسية قبل بيعها في السوق السوداءالثلاثاء، 24 يناير 2017 08:04 ص
تمكن ضباط مباحث التموين بمحافظة قنا خلال ال24 ساعة الماضية من ضبط صاحب مركز تعبئة مواد غذائية وبحوزته طن و 600 كيلو جرام من السكر وتاجر تمويني لتجميعه 540 كيلو جراما من الدقيق البلدي المدعم وصاحب محل بقالة وبحوزته 350 كيلو جراما من الأرز ، بالاضافة إلى 18 قضية تموينية أخري .
وكان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقي إخطارا من العميد محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط صاحب مركز تعبئة مواد غذائية مقيم بمدينة قنا وبحوزته طن و600 كيلو جرام من السكر وتاجر تمويني يدعي ” هاني سعيد جاد الكريم عبد الله ” لتجميعه 540 كيلو جراما من الدقيق البلدي المدعم المخصص لأصحاب البطاقات التموينية وصاحب محل بقالة بمركز نجع حمادي يدعي ” هاني عدلي عبد الشكور ” 31 عاما وبحوزته 350 كيلو جراما من الأرز بهدف احتكار السلع وحبسها عن التداول لإعادة بيعها في السوق السوداء .
كما تم صاحب محل زيوت سيارات يدعي ” عبد الكريم محمد خيري حراجي ” 48 عاما مقيم بمركز قوص وبحوزته 175 كيلو جراما من زيوت السيارات و25 لترا من بنزين 80 لبيعها في السوق السوداء ، بالإضافة إلي ضبط صاحب محل خردوات يدعي ” محمد أحمد عبد الرحيم ” 46 عاما مقيم بمدينة قوص وبحوزته 40 عبوة أدوات تجميل منتهية الصلاحية فضلا عن ضبط 18 قضية تموينية أخري .
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين فيما تولت النيابة العامة التحقيق .
-
من هو «المتهم» الذي خفف السيسي عقوبة إعدامه!Mon, 23 Jan 2017 12:57:25 GMT
-
للمرة الثانية.. بث مباشر لاغتصاب جماعي لفتاة على "فيس بوك"
يخرج من ورطة إلى أخرى.. هكذا موقع فيسبوك، وذلك بسبب ميزته الخاصة بالبث المباشر والتي أطلقها منذ نحو عام. وهذه المرة الورطة عبارة عن اغتصاب عصابة سويدية، فتاة بشكل ...Mon, 23 Jan 2017 09:01:45 GMT
-
بكر يكشف عن موقف تعودت فيه أم كلثوم بتربية العندليب
كشف الملحن حلمي بكر، عن تطاول المطربين الكبار على بعضهم البعض، مشيرا إلى أن أم كلثوم توعدت عبدالحليم حافظ بعد تطاوله عليها في حادثة حفلة 23 يوليو بنادي الضباط في ...Tue, 24 Jan 2017 04:36:34 GMT
-
اليوم.. الحكم في غلق مقرات «هيومن ووتش» في مصرTue, 24 Jan 2017 04:36:34 GMT
-
نيللي كريم: «لو جالي راجل فيه كيميا بينا موافقة أتجوزه»
أكدت الفنانة نيللي كريم: إنها وصلت لمرحلة من اليأس من جميع الرجال بشكل كبير. مشيرة إلى أنها لم تجد حتى الآن الرجل المصري، الذي يتفاعل بحب مع نجومية زوجته، ويمنحها ...Tue, 24 Jan 2017 04:36:34 GMT
-
وزير التعليم يشارك في المؤتمر الدولي للتعليم بلندن
بدأت فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم الاثنين، تحت عنوان “التدريس، والامتحانات، والمواهب والتكنولوجيا”، حيث يبحث الدكتور الهلالي ...Mon, 23 Jan 2017 19:25:46 GMT
-
محكمة اسرائيلية تدين مردخاي فعنونو بانتهاك شروط الافراج عنه
أدانت محكمة اسرائيلية مردخاي فعنونو الذي كشف اسرار اسرائيل النووية، بخرق شروط الافراج عنه، بعد اكثر من عشر سنوات من خروجه من السجن بعد قضائه فيه 18 عاما. وعند ...Mon, 23 Jan 2017 19:25:46 GMT
-
أديب مدافعا عن شيرين:"بشويش يا جماعة"
دافع الإعلامي عمرو أديب عن الهجمة الشرسة التي تعرضت لها المطربة شيرين؛ بسبب هجومها على الهضبة عمرو دياب، قائلًا: “بشويش ياجماعة هو في إيه وعملت إيه يعني كلنا ...Tue, 24 Jan 2017 04:06:54 GMT
-
السعودية تحذر من هجمات إلكترونية بعد استهداف وزارة العمل
نصحت السعودية المؤسسات العاملة في المملكة اليوم الاثنين بتوخي الحذر من هجمات إلكترونية تستعين بنسخة من الفيروس “شامون” المدمر في وقت أبلغت فيه شركة للمواد ...Mon, 23 Jan 2017 19:25:46 GMT