تمكن ضباط مباحث التموين بمحافظة قنا خلال ال24 ساعة الماضية من ضبط صاحب مركز تعبئة مواد غذائية وبحوزته طن و 600 كيلو جرام من السكر وتاجر تمويني لتجميعه 540 كيلو جراما من الدقيق البلدي المدعم وصاحب محل بقالة وبحوزته 350 كيلو جراما من الأرز ، بالاضافة إلى 18 قضية تموينية أخري .

وكان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقي إخطارا من العميد محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط صاحب مركز تعبئة مواد غذائية مقيم بمدينة قنا وبحوزته طن و600 كيلو جرام من السكر وتاجر تمويني يدعي ” هاني سعيد جاد الكريم عبد الله ” لتجميعه 540 كيلو جراما من الدقيق البلدي المدعم المخصص لأصحاب البطاقات التموينية وصاحب محل بقالة بمركز نجع حمادي يدعي ” هاني عدلي عبد الشكور ” 31 عاما وبحوزته 350 كيلو جراما من الأرز بهدف احتكار السلع وحبسها عن التداول لإعادة بيعها في السوق السوداء .

كما تم صاحب محل زيوت سيارات يدعي ” عبد الكريم محمد خيري حراجي ” 48 عاما مقيم بمركز قوص وبحوزته 175 كيلو جراما من زيوت السيارات و25 لترا من بنزين 80 لبيعها في السوق السوداء ، بالإضافة إلي ضبط صاحب محل خردوات يدعي ” محمد أحمد عبد الرحيم ” 46 عاما مقيم بمدينة قوص وبحوزته 40 عبوة أدوات تجميل منتهية الصلاحية فضلا عن ضبط 18 قضية تموينية أخري .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين فيما تولت النيابة العامة التحقيق .