بكر يكشف عن موقف تعودت فيه أم كلثوم بتربية العندليب

كشف الملحن حلمي بكر، عن تطاول المطربين الكبار على بعضهم البعض، مشيرا إلى أن أم كلثوم توعدت عبدالحليم حافظ بعد تطاوله عليها في حادثة حفلة 23 يوليو بنادي الضباط في ...