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السجن 15 عاما لرئيس "سينوبك الصينية" السابق
سجن ـ محاكمة ـ محكمة‎

السجن 15 عاما لرئيس "سينوبك الصينية" السابق

الثلاثاء، 24 يناير 2017 08:21 ص
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أعلن التليفزيون الرسمي بالصين اليوم الثلاثاء، أن محكمة صينية قضت بسجن وانغ تيان بو، الرئيس السابق لمجموعة سينوبك، 15 عاما بعد إدانته بالكسب غير المشروع .

و”سينوبك” هي الشركة الأم لسينوبك كورب عملاقة النفط.

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