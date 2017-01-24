تصدر نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس وقضايا الشأن المحلي عناوين واهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء.

ففي صفحتها الأولى تحت عنوان “الرئيس وترامب يبحثان جهود مكافحة الإرهاب والتطرف” ، ذكرت صحيفة “الأهرام” أن الرئيس‪ ‬عبد الفتاح السيسى تلقى مساء أمس اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، أكد خلاله قوة العلاقات المصرية الأمريكية وما تتسم به من طابع استراتيجي، وحرصه على الدفع قدماً بالتعاون الثنائي فى مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة والارتقاء به إلى آفاق أرحب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس وجه التهنئة مجدداً للرئيس «ترامب» على توليه رسمياً مهام منصبه، متمنياً له وللشعب الأمريكى الصديق مزيدا من التقدم والازدهار، معربا عن تطلع مصر لأن تشهد العلاقات الثنائية الوثيقة دفعة جديدة فى ظل إدارة ترامب.

وأوضحت “الأهرام” أن الرئيسين تطرقا، خلال الاتصال، إلى عدد من الموضوعات، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والتطرف، حيث أشاد الرئيس «ترامب» بالجهود المُقدّرة التى تبذلها مصر على هذا الصعيد.

من جهته، أكد الرئيس السيسى فى هذا الإطار أن مصر عازمة على مواصلة جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف واجتثاثه من جذوره والقضاء عليه رغم الأعباء التى تكبدها الاقتصاد المصرى على مدار الثلاث سنوات الماضية وما قدمه الشعب المصرى من تضحيات غالية.

وأبدى الرئيس الأمريكى تقديره لما تحملته مصر من صعاب خلال حربها ضد الارهاب، مؤكداً حرص الإدارة الامريكية الجديدة على تقديم الدعم والمساندة اللازمة لمصر في جميع المجالات، فضلاً عن تطوير التعاون الثنائى على مختلف الأصعدة.

وأعرب الرئيس الأمريكى عن تطلعه لزيارة الرئيس المرتقبة لواشنطن والجارى الإعداد لها عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك لاستكمال التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين.

كما أكدت صحيفة “الأهرام” أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيشهد صباح اليوم بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ65، وسط حضورعدد من قيادات الدولة والوزراء، والشخصيات العامة.

وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر أن يعقد الرئيس اجتماعا ـ قبل بدء الاحتفال ـ مع اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، لبحث الأوضاع الأمنية فى البلاد، كما سيقوم الرئيس السيسى بوضع أكاليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر الأكاديمية.

وعلم مندوب «الأهرام» أن الرئيس السيسى سيكرم 12 ضابط شرطة من مختلف الرتب بجميع قطاعات الشرطة المختلفة، لتفانيهم فى العمل، وتحقيقهم نتائج طيبة وإيجابية فى أدائهم الأمني، كما سيكرم 40 من أسر الشهداء.

وكان اللواء مجدى عبد الغفار، قد عقد اجتماعا مع مساعديه، والقيادات الأمنية، لمتابعة معدلات الأداء الأمني، وخطط انتشار القوات على مستوى الجمهورية خلال الفترة الحالية.

وفي متابعتها للشأن المحلي وتحت عنوان “حملات للرقابة الإدارية على المخابز بالمحافظات” ذكرت صحيفة “الأهرام” أن هيئة الرقابة الإدارية شنت حملات مفاجئة أمس على 150 مخبزا لإنتاج الخبز المدعم بالقاهرة والمحافظات لمتابعة منظومة الكروت التموينية والتزام أصحاب المخابز ببيع الخبز داخل منظومة الكروت الذكية، ومتابعة توزيع الخبز ووصوله لمستحقيه، واستطلاع رأى الناس عن مدى توافر الخبز وجودته، وتحرير محاضر للمخابز المخالفة.

وأوضحت الصحيفة أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط تشكيل من بعض العاملين بالشركة العامة للمخابز، وأحد العاملين بشركة خاصة مسئولة عن إعداد برامج تشغيل البطاقات الذكية المخصصة لصرف الدعم التموينى للمواطنين، وذلك لاستيلائهم على الملايين من منظومة دعم الخبز.

وفي تناولها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس ذكرت صحيفة “الجمهورية”

أن الرئيس تلقى أمس تقريراً من اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن دور ومهام الجهاز في جمع ومعالجة ونشر البيانات، والأنشطة التي يقوم بها خاصة بدء الإجراءات التنفيذية للتعداد العام للسكان لعام 2017، والذي يتضمن رصد المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية، وحجم وخصائص السكان وظروفهم السكنية، فضلا عن رصد كافة الأنشطة الاقتصادية وخصائصها.

ونقلت عن رئيس الجهاز قوله إن تعداد هذا العام يشهد للمرة الأولي استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في تسجيل بيانات المواطنين بما في ذلك إتاحة إمكانية قيام المواطنين بتسجيل بياناتهم ذاتيا علي شبكة الإنترنت .. مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تدريب 25 ألف مفتش ومعاون علي كيفية استخدام المنظومة الإلكترونية لتوفير الجهد والنفقات ، فضلا عن التيسير علي المواطنين وصولا للخروج بنتائج دقيقة تعكس الوضع الديموجرافي الحالي في مصر.

كما نقلت “الجمهورية” عن السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي للرئاسة قوله “إن الرئيس أشاد بالدور الهام الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في امداد الدولة والمجتمع بالاحصائيات الوافية وفقا للمعايير العالمية المتبعة في هذا الشأن، وذلك في إطار حرص الدولة علي إتاحة البيانات والمعلومات.

وأشار الرئيس إلى أهمية تعاون المواطنين مع العاملين بالتعداد العام للسكان لضمان اتمامه علي الوجه الأمثل بهدف تكوين قواعد بيانات شاملة للسكان علي كل المستويات بحيث يتم استخدام تلك البيانات في التخطيط للتنمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي مشيدا في هذا الصدد بالجهود التي قام بها المحافظون في الإعداد لإجراءات تنفيذ التعداد وخاصة تدريب العاملين به في كافة المحافظات والذين وجه الرئيس لهم الشكر لتطوعهم في انجاز هذا المشروع القومي الهام.

كما ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تسلم رسالة من الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أكد فيها تقديره لمصر وقيادتها ومشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين مؤكدا حرص فرنسا علي الاستمرار في تطويرها علي مستوي كافة المجالات.

ونقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الرئيس تسلم الرسالة خلال استقباله أمس جاك لانج رئيس معهد العالم العربي بباريس بحضور د. خالد العناني وزير الآثار والسفير الفرنسي بالقاهرة.

كما عرض لانج الجهود التي يقوم بها معهد العالم العربي بباريس لمد جسور التواصل بين الحضارتين العربية والأوروبية مشيرا إلي محورية دور مصر في تعزيز العلاقات الثقافية بين العالم العربي وأوروبا. باعتبارها منارة للاشعاع الحضاري.

وعرض مدير المعهد عددا من الفعاليات والمعارض الثقافية والأثرية التي سينظمها المعهد خلال الفترة المقبلة، طالبا دعم مصر لهذه الفعاليات التي تهدف إلي إبراز تاريخ مصر العريق وتراثها الحضاري ومساهمتها القيمة في إثراء الحضارة الإنسانية.

وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي طلب من جانبه نقل تحياته للرئيس أولاند مشيرا إلي خصوصية العلاقات المصرية الفرنسية علي المستويين الرسمي والشعبي ، مشيدا بوقوف فرنسا إلي جانب مصر في كافة مجالات التعاون بين البلدين.

وتحت عنوان “4.2 مليار جنيه استثمارات لمعاهد ومراكز مدينة زويل” ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ناقش في اجتماع أمس الموقف التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمدينة أكتوبر ضمن مشروع مصر القومي للنهضة العلمية بحضور د. أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي. واللواء كامل الوزيري رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وممثلين عن إدارة المدينة.

وأكد رئيس الوزراء ما يمثله هذا الصرح القومي من أهمية علي المستوي الوطني وما يحققه من نقلة علمية وتكنولوجية خلال المستقبل القريب. وتوفير بيئة حاضنة للعلوم والعقول القادرة علي الإبداع والبحث العلمي وخدمة أهداف الاقتصاد القومي ودفع التنمية العلمية والصناعية وإعلاء قيمة البحث العلمي والربط مع احتياجات السوق وإدخال صناعات في مجالات متقدمة.

ونقلت الصحيفة عن السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء قوله إن الاجتماع استعرض مكونات المشروع وما تحقق في إطار تنفيذ المرحلتين الأولي والثانية بشكل متواز علي مساحة نحو 200 فدان بتكلفة إجمالية 4.2 مليار جنيه.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا تتضمن عددا من المعاهد العلمية ومراكز الأبحاث بالمجالات الحيوية في مقدمتها علاج الأوبئة والطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه ويجري العمل بتجهيزها لمستوي علمي راق ويعمل بها نخبة منتقاه من العلماء والباحثين المصريين عاد معظمهم من كبريات الجامعات العالمية، كما يتضمن مركزا لابحاث الخلايا الجذعية وآخر للنانو تكنولوجي يستخدم في تطبيقات الصحة والأجهزة الطبية والطاقة والاتصالات.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وافق على تمديد العقد الحالي المؤقت المبرم بين محافظة الاسكندرية والشركة المكلفة بادارة منظومة جمع ونقل المخلفات البلدية الصلبة من المناطق السكنية والشوارع إلى المحطات الوسيطة مع إدارة المدفن الصحي بمدينة الحمام لمدة 4 شهور بحد أقصي.

كما تمت الموافقة علي استمرار تكليف جهاز شئون البيئة في التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لنقل المخلفات اليومية من المحطات الوسيطة إلى مدفن الحمام الصحي، والموافقة علي إتاحة التمويل لهذه العمليات من اعتمادات الخطة القومية العاجلة التي سبق أن وافق عليها مجلس الوزراء. ولحين توقيع عقد جديد في هذا الشأن.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال اللقاء الذي عقده أمس لاستعراض الموقف لإدارة منظومة المخلفات الصلبة وملف النظافة بمحافظتي القاهرة والإسكندرية بحضور وزيري البيئة والتنمية المحلية ومحافظي القاهرة والإسكندرية.

وعرض وزير البيئة خلال الاجتماع تقريرا حول الموقف الراهن لإدارة منظومة النظافة بالإسكندرية. حيث أشار إلى أن الجهود قد أسفرت عن تحسن ملموس في أداء المنظومة.

وفيما يتعلق بالمديونية المستحقة للشركة المكلفة بأعمال النظافة بالإسكندرية. فقد تم الاتفاق علي اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لتسوية تلك المديونية.

وفي الشأن البرلماني، ذكرت صحيفة “الأخبار” أن مجلس النواب وافق أمس على مد حالة الطوارئ ببعض مناطق سيناء لمدة ٣ شهور اعتبارا من أول فبراير القادم حتي ٣٠ إبريل ٢٠١٧ وذلك بناء علي الخطاب المرسل من رئيس مجلس الوزراء بقرار رئيس الجمهورية.

وأوضحت الصحيفة أن الموافقة جاءت بثلثي أعضاء المجلس، ونقلت عن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب قوله إن نفس الأسباب التي دعت رئيس الجمهورية لإعلان حالة الطوارئ هي نفس الاسباب التي ناقشتها اللجنة العامة لإعداد تقرير المد.

من جهته صرح اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية بأنه لمس مساندة النواب بشدة للقوات المسلحة في محاربة الإرهاب ووجه الشكر لأهالي سيناء الشرفاء لمساندة القوات المسلحة في حربها بينما اعرب النواب عن تأييدهم بأنه حالة الطوارئ حيث أكدوا أن الحرب شرسة لان الإرهاب يستهدف الدولة المصرية وذلك يحتاج منا أن نواجهه بإجراءات استثنائية.

وتحت عنوان “عبدالعال يبحث معايير اختيار الحقائب الوزارية الجديدة” ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب التقى أمس برؤساء الهيئات البرلمانية، وناقش الاجتماع أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل ومعايير اختيار الوزراء الجدد في ضوء ما اعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجزء الثاني من حواره لرؤساء تحرير الصحف القومية عن وجود تعديل وزاري قريب لتصويب الأخطاء وتجاوز ما يمكن أن يطرأ من عقبات.

كما ناقش الاجتماع معايير اختيار الحقائب الوزارية وطريقة التنسيق مع المجلس في اختيار الوزراء الجدد .. وأكد الاجتماع أن هناك أزمة يعاني منها المجتمع المصري تستمر لمدة عام أو عامين وبعدها سيشهد الوضع الاقتصادي تحسنا شديدا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع تطرق إلى بحث تعيين متحدث رسمي باسم مجلس النواب يختص بالرد علي كل التساؤلات التي تثور حول المجلس وأدائه ومشروعاته الجديدة لتوضيح الصورة أمام الرأي العام بدلا من ترك الأمر لاجتهادات النواب دون مسئولية واضحة تقع علي عاتق احد.

واتفق الحاضرون على أن يتولي تلك المسئولية أحد الأعضاء البارزين لا سيما من بين أعضاء لجنة الإعلام.

وأكدت مصادر لـ”الأخبار” أن النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام أقرب المرشحين لتولي هذا المنصب.

وذكرت الصحيفة أنه مازال الجدل دائرا بأروقة مجلس النواب حول التعديل الوزاري المرتقب ونقلت عن النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية قوله إن هناك توافقاً داخل مجلس النواب علي ضرورة دمج عدد من الوزارات، بجانب تغيير المجموعة الاقتصادية بحكومة شريف إسماعيل، وتغيير سياسات الحكومة التي تسببت في قصور الأداء بين الوزارات ذات الاختصاصات المتشابكة.