أكد البيت الأبيض، الاثنين، أنه تنفيذا لما وعد به الرئيس دونالد ترامب سيتم التركيز على الإسراع في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من أصحاب السجل الإجرامي.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر ردا على سؤال حول مستقبل البرنامج الذي يحمي من ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا أطفالا إن “التركيز هو على الذين يمكنهم التسبب بالأذى أو تسببوا بالأذى ولديهم سجل إجرامي”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سبايسر قوله:”لدينا جملة من الأفراد الذين علينا تحديدهم - الناس الذين تجاوزوا فترة الإقامة وارتكبوا جريمة. سندرس ذلك بطريقة منهجية. التركيز الآن هو على الناس الذين أساؤوا إلى بلدنا”.