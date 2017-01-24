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حملة الجيش السوري وحزب الله مستمرة في "وادي بردى" رغم مباحثات استانا
الجيش السوري يسترد

حملة الجيش السوري وحزب الله مستمرة في "وادي بردى" رغم مباحثات استانا

الثلاثاء، 24 يناير 2017 07:51 ص
وكالات

قالت الهيئة الإعلامية في منطقة وادي بردى بريف دمشق الغربي في سوريا إن الحملة العسكرية للقوات الحكومية السورية مدعومة بميليشيا حزب الله اللبناني ما زالت مستمرة، بالرغم من اجتماع جميع الأطراف في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

وأكدت الهيئة، وفقا لقناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية اليوم الثلاثاء، أن القوات التابعة للحكومة السورية وميليشيا حزب الله حاولت التقدم على جبهة قرية عين الفيجة من محاور طريق السكة ومدخل القرية الرئيسي ومنطقة الحقول ودوار النمر وبتمهيد كثيف من المدفعية والصواريخ الأرض - أرض.

وأضافت أن الجيش السوري الحر تمكن من التصدي لتلك المحاولات وتكبيدهم خسائر في العدة والعتاد.

وطالبت الهيئة وفد المعارضة في أستانا بالضغط على المجتمعين لوقف “الحملة العسكرية على الوادي والتي بات وضعها خطرا جدا في ظل رغبة النظام بالسيطرة على نبع الفيجة”.

وقتل عدد من المدنيين وذلك بالقاء براميل متفجرة للطائرات الحربية السورية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين في قرية قصر البريج بريف مدينة الباب الجنوبي الشرقي.

وقالت مصادر ميدانية إن القصف خلف مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين بجروح على البلدة التي يسيطر عليها تنظيم داعش.

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