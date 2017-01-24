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روماني يفوز بالجائزة الكبرى في اليانصيب بقيمة 7ر3 مليون يورو
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روماني يفوز بالجائزة الكبرى في اليانصيب بقيمة 7ر3 مليون يورو

الثلاثاء، 24 يناير 2017 08:22 ص
وكالات

فاز روماني سعيد الحظ بالجائزة الكبرى لليانصيب وقيمتها 7ر3 مليون يورو بتذكرة اشتراها من مكتب اليانصيب في مدينة “فاسلوي” بشرق البلاد والتي تعتبر من أفقر مناطق رومانيا.

وذكر موقع “رومانيا-إنسايدر” الإخباري أن الجائزة الكبرى لليانصيب تم الفوز بها قبل ذلك في يوليو 2016 بقيمة حوالي 9ر3 مليون يورو.

وأشار الموقع إلى أنه خلال عام 2016، منحت هيئة اليانصيب في رومانيا ما يزيد على 4ر6 مليون جائزة بقيمة إجمالية أكثر من 8ر187 مليون يورو.

اليانصيب

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