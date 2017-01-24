صرح المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا اليوم “الثلاثاء” بأنه تم استئناف المفاوضات بين أطراف الأزمة السورية في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الفضائية اليوم عن دي ميستورا في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش أعمال الاجتماع قوله إنه: “تم استئناف اللقاءات، والعمل يستمر ونحن كالعادة متفائلون”.

ومن المقرر أن يواصل ممثلون عن الحكومة السورية والفصائل المسلحة المعارضة العملية التفاوضية لبحث آليات تثبيت نظام وقف الأعمال القتالية المعمول به حاليا في سوريا والذي دخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر من العام الماضي.