بعد أن أصبحت ظاهرة الانتحار منتشرة بوضوح في الأعوام الأخيرة، قرر موقع wonderslist نشر قائمة لأول عشرة بلدان في العالم من حيث معدلات الانتحار.

1- غيانا:

تعد جمهورية غيانا التي تقع على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية الدولة رقم (1) من حيث معدلات الانتحار في العالم، ويرجع العلماء أسباب تلك المعدلات المخيفة لأعداد المنتحرين هناك إلى انتشار الفقر والمرض وقلة التعليم وغياب الوعي الثقافي والتربوي، إضافة إلى انتشار ظواهر ما يسمى بالشعوذة و”السحر الأسود” الذي يستخدمه السكان المحليون هناك “للتواصل مع أرواح أسلافهم” حسب ما جرت الشائعات.

2- اليابان:

صنفت اليابان مثابة البلد الثاني في العالم من حيث معدلات الانتحار، حيث يؤكد الأطباء النفسيون هناك أن السبب الحقيقي لارتفاع معدلات الانتحار في هذه البلاد يعود للضغوط اليومية والحياتية المتزايدة.

3-كوريا الجنوبية:

تشهد كوريا الجنوبية في الوقت الحالي تطورا صناعيا وتعليميا كبيرا يجعلها متميزة عن الكثير من البلدان الآسيوية، لكن لهذا التطور تبعيات سلبية أخرى بدأت في الظهور بين سكان البلاد، فالعديد منهم بات طموحا لدرجة أنه يفضل الانتحار على أن يرى شخصا آخر يتفوق عليه بالنجاح في مجال معين.

4-سريلانكا:

تواجه سريلنكا كارثة حقيقية من حيث أعداد المنتحرين، فكل عام ينهي 4000 آلاف شخص حياتهم هناك لأسباب أهمها الفقر وقلة فرص العمل.

5- ليتوانيا:

يجمع الكثير من الخبراء الاجتماعيين على أن ليتوانيا تأتي في المرتبة الخامسة عالميا من حيث معدلات الانتحار، ووفقا للإحصائيات التي نشرتها المنظمات الاجتماعية هناك، فإن أعلى نسب انتحار في البلاد تحصل في الأماكن الريفية التي ينتشر فيها الإدمان على الكحول والمخدرات.

6- جمهورية سورينام:

يعاني سكان هذه الجمهورية من العديد من المشاكل النفسية التي تتسبب بها العادات والتقاليد “الهندية” الصارمة، وأكثر الأشخاص الذين يعانون من تلك المشاكل هم النساء، فالتقاليد في تلك البلاد تجبرهن على الزواج من أشخاص لا يرغبن بهم، بالإضافة إلى تعرضهن للعنف والنبذ من قبل المجتمع في حال رفضن تلك الزيجات.

7- الموزمبيق:

باتت الموزمبيق تعرف كبلد الـ”كلاشنيكوف” لكثرة الحروب والصراعات المسلحة التي تدور فيها، الأمر الذي يدفع سكانها إلى اليأس وفقدان الأمل من العيش حياة هنيئة وهادئة.

8- تانزانيا:

ساهم الفقر الشديد وارتفاع نسبة انتشار الأوبئة والأمراض المستعصية على الشفاء كالـ”إيدز” أو (عوز المناعة المكتسب) في تنزانيا في ارتفاع أعداد المنتحرين الذين فضلوا الموت على العيش والمعاناة من الفقر والمرض.

9- النيبال:

تشير تقارير الشرطة النيبالية إلى أن معدلات الانتحار في البلاد ارتفعت ارتفاعا شديدا وخصوصا بعد الزلازل التي ضربت البلاد عام 2015، فالكثير من الناس قرروا الانتحار بعد أن خسروا أقرباء لهم وأحباء، ولم يستطيعوا التأقلم مع فكرة فقدان أحبتهم.

10- كازاخستان:

دخلت كازخستان في قائمة البلدان العشرة الأولى من حيث أعداد المنتحرين، ويؤكد الخبراء أن أغلب المنتحرين هناك هم من الشباب واليافعين الذين دفعهم الفشل في الدراسة والخوف من عدم تقبل المجتمع لهم إلى تلك الخطوة - وذلك وفقا لما نقلته روسيا اليوم عن الموقع .