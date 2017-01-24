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وزير الدفاع الأمريكي الجديد يؤكد "الالتزام الثابت" لواشنطن حيال حلف شمال الأطلسي
قائد القيادة المركزية الوسطى الجنرال جيمس ماتيس

وزير الدفاع الأمريكي الجديد يؤكد "الالتزام الثابت" لواشنطن حيال حلف شمال الأطلسي

الثلاثاء، 24 يناير 2017 07:40 ص
وكالات

أكد وزير الدفاع الأمريكي الجديد جيمس ماتيس لنظيره البريطاني الاثنين أن واشنطن لديها “التزام ثابت” حيال حلف شمال الأطلسي، رغم تأكيدات الرئيس دونالد ترامب في الأيام السابقة أنه تحالف “عفا عليه الزمن”.

وخلال اتصال هاتفي مع مايكل فالون وفي أول يوم له في منصبه، أكد ماتيس “التزام الولايات المتحدة الثابت حيال حلف شمال الأطلسي”، بحسب ما أعلن المتحدث باسم البنتاغون الكابتن جيف ديفيس في بيان.

وقبل تنصيبه، قال ترامب لصحيفتين أوروبيتين أنه حذر منذ فترة طويلة من أن حلف شمال الأطلسي لديه “مشاكل”.

وقال إنه “(منظمة) عفا عليها الزمن لأنها أنشئت بالدرجة الأولى منذ سنوات”.

وأضاف ترامب “وبالدرجة الثانية فإن الدول (الأعضاء في الحلف) لا تدفع ما يتوجب عليها”.

وأوضح الرئيس الأمريكي في خطاب تنصيبه الجمعة أن الولايات المتحدة “مولت جيوش بلدان أخرى”.

وردا على تلك التصريحات، اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن على أوروبا أن تتحمل مسؤلياتها بنفسها.

وخلال اتصاله مع فالون، أكد ماتيس أن “الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستتمتعان دائما بعلاقة وثيقة وفريدة، تنعكس في علاقاتنا الدفاعية والتي هي حجر الأساس لأمن الولايات المتحدة”، وفقا للمتحدث باسمه.

وستزور رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي واشنطن الجمعة، وستكون أول زعيم أجنبي يلتقي ترامب منذ تنصيبه رئيسا.

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