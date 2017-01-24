تمكنت قوات الجيش الليبي من القضاء على الإرهابي التونسي المدعو أبو عياض التونسي، زعيم أنصار الشريعة في تونس، خلال اشتباكات بمنطقة قنفودة غرب بنغازي الواقعة شرق ليبيا، مساء الاثنين.

وأكدت مصادر أمنية في بنغازي مقتل أبو عياض، الذي يعد أبرز المطلوبين للعدالة، حيث أصدرت بحقه وزارة الداخلية التونسية برقية تفتيش للاشتباه في تخطيطه لاقتحام السفارة الأمريكية في تونس، بحسب موقع “بوابة افريقيا الإخبارية” الليبي.

يذكر أن الجيش الليبي يخوض معارك، في إطار عملية الكرامة، التي تم اطلاقها في منتصف عام 2014 ،لتطهير مدينة بنغازي من التنظيمات المسلحة، بما في ذلك داعش.